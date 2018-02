Justiça ouve testemunhas sobre alfabetização de Tiririca Pouco antes das 14h30, chegou para depor como testemunha, em audiência no Tribunal Regional Eleitoral de São Paulo (TRE-SP), Victor Ferreira, jornalista da revista Época que escreveu reportagem intitulada "Tiririca, o candidato que não lê", na qual levantou suspeitas sobre o grau de alfabetização do deputado federal mais votado do País nas últimas eleições, Francisco Everardo Oliveira Silva (PR-SP). A audiência apura suspeita de que a declaração de instrução do parlamentar, apresentada à Justiça Eleitoral e na qual garantiu ser alfabetizado, tenha sido preenchida por outra pessoa. Victor chegou acompanhado de sua advogada.