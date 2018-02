Justiça ouve nesta sexta-feira testemunhas de Hugo Chicaroni

O juiz Fausto Martin de Sanctis, da 6.ª Vara Criminal da Justiça Federal em São Paulo, ouve nesta sexta-feira o depoimento de quatro testemunhas de defesa de Hugo Chicaroni, réu no processo originado da Operação Satiagraha, da Polícia Federal. Seus nomes não foram divulgados. Chicaroni responde pelo crime de corrupção ativa, junto com o sócio-fundador do Grupo Opportunity, Daniel Dantas, e o ex-presidente da Brasil Telecom Participações Humberto Braz. Os três acusados estão intimados a comparecer na audiência de sexta-feira. Veja também: STF impede envio de dados da Operação Chacal à CPI Referência de Dantas a filho de Lula irrita Planalto Entenda como funcionava o esquema criminoso As prisões de Daniel Dantas Mesmo protegido na CPI, Dantas ataca PF e envolve governo Dantas diz que Protógenes 'quer criar dificuldades' De acordo com informações da assessoria da Justiça Federal, uma quinta testemunha de Chicaroni poderá ser ouvida na audiência, mas este depoimento não está confirmado. A sexta e última testemunha de Chicaroni será ouvida por carta precatória em Brasília. Já as seis testemunhas de Humberto Braz e as oito de Daniel Dantas serão ouvidas fora de São Paulo. Na semana passada o juiz ouviu os delegados da Polícia Federal Victor Hugo Rodrigues Ferreira e Protógenes Queiroz. Os dois são testemunhas de acusação do Ministério Público no processo que resultou a Operação Satiagraha, que desmontou suposto esquema de desvio de recursos públicos, evasão de divisas, lavagem de dinheiro e formação de quadrilha.