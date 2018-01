Justiça nega pedido de indenização de filho de Lula

A primeira ação foi movida após publicação, pela revista, da reportagem O Ronaldo de Lula, sobre a atuação de Lulinha na empresa Gamecorp. O texto, segundo a juíza, "traça um paralelo entre o sucesso profissional do autor (da ação), filho do presidente da República, com o jogador de futebol Ronaldo, já que ambos seriam considerados ?fenômenos? em suas respectivas áreas". A juíza acrescenta que "a matéria insinua que tal sucesso decorre de sua filiação e das facilidades de acesso" a pessoas influentes.

"O fundo da reportagem é verdadeiro e aborda assunto de relevante interesse público", diz ela. As sentenças determinam que Lulinha arque com despesas processuais e honorários advocatícios de R$ 20 mil. Cabe recurso. As informações são do jornal O Estado de S.Paulo.