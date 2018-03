Justiça nega habeas-corpus e assessor de Dantas continua preso

O assessor e suposto braço direito do banqueiro Daniel Dantas, Humberto Braz, vai continuar preso após o Tribunal Regional Federal da 3ª região ter negado liminar no habeas-corpus dele. Segundo a assessoria do órgão, a decisão foi na última sexta-feira à noite. Braz é acusado na Operação Satiagraha, da Polícia Federal, que prendeu Dantas, o megainvestidor Naji Nahas, o ex-prefeito de São Paulo Celso Pitta e mais 14 pessoas. Veja também: Ouça trechos da reunião que decidiu a saída do delegado Juiz aceita denúncia e Daniel Dantas vira réu por corrupção ativa Entenda como funcionava o esquema criminoso Veja as principais operações da PF desde 2003 As prisões de Daniel Dantas Suspeito de tentar subornar o delegado da PF Vitor Hugo Alves Ferreira, Humberto Braz- ex-presidente da Brasil Telecom- entrou com um pedido de habeas-corpus no TRF na última quinta-feira. Ele se entregou no último domingo à PF, ficou detido no Centro de Detenção Provisória de Guarulhos e, na terça-feira, foi transferido para a cadeia de Tremembé. Além de Braz, Hugo Chicaroni, que teria atuado em conjunto na tentativa de subornar o delegado, continua preso, mas na carceragem da PF. Eles foram os únicos que não foram beneficiados pela extensão do habeas-corpus concedido pelo presidente do Supremo Tribunal Federal (STF), Gilmar Mendes, a Dantas, a seus familiares e a funcionários. Na terça-feira, orientado por seu advogado, Renato de Moraes, Braz manteve-se calado durante depoimento à PF sob a justificativa de não ter tido tempo suficiente para ler os autos do processo.