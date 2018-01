Justiça nega habeas corpus ao ex-juiz Rocha Mattos O ex-juiz afastado João Carlos da Rocha Mattos, de São Paulo, teve negado por unanimidade pela Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça (STJ) o pedido para que sua ação penal fosse trancada e não obteve habeas corpus, informou o site do STJ. O ex-magistrado obteve sentença de três anos por formação de quadrilha, mas também teve a prisão preventiva decretada pelos crimes de peculato e abuso de poder, além de responder a outras quatro ações penais. Rocha Mattos está preso desde dezembro de 2003 por diversos crimes e é acusado de ser o mentor do escândalo de venda de sentenças desvelado pela Operação Anaconda, da Polícia Federal. Segundo o STJ, neste pedido de habeas corpos, feito na última quinta-feira, ele responde pelo crime de lavagem de dinheiro. A denúncia contra ele diz que Mattos teria enviado dinheiro irregularmente para fora do país através de Paulo Roberto Maria da Silva. De dentro da prisão, teria repassado cheques da ex-esposa para Paulo Roberto. A defesa argumentou falta de fundamentação para o pedido de soltura do ex-juiz e disse que não há perigo de ele sair do país nem de influenciar em testemunhas. Contudo, a Justiça barrou estes argumentos e pediu que "as dúvidas na entrega do cheque a Paulo Roberto sejam esclarecidas", informou o site do STJ.