Justiça nega habeas corpus a Cabral

RIO - A Justiça Federal negou o habeas corpus em favor do ex-governador Sérgio Cabral (PMDB), preso desde a última quinta-feira no complexo de Bangu, na zona oeste do Rio. O advogado Jorge Beja, que não está entre os constituídos por Cabral, entrou com o pedido na tarde desta segunda-feira, 21, em seu favor. A decisão foi do desembargador Abel Gomes, da 1.ª Turma Especializada.

Cabral foi preso na Operação Calicute, da Polícia Federal, suspeito de chefiar uma organização criminosa que, segundo o juiz Marcelo Bretas, da 7.ª Vara Federal do Rio, “saqueou” o Estado durante sete anos (2007-2014), período em que esteve à frente do governo. Os crimes são pertencimento a organização criminosa, corrupção passiva, lavagem de dinheiro, cartel e fraude em licitação e somam pelo menos 50 anos de prisão.