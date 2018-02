Justiça nega candidatura de suposto chefe de milícia no Rio

A juíza da 228ª zona eleitoral, Ana Lúcia Vieira do Carmo, indeferiu nesta segunda-feira, 4, o registro da candidatura à reeleição do vereador Josinaldo Francisco da Cruz, o Nadinho de Rio das Pedras (DEM). Ele é investigado por supostamente chefiar a quadrilha de milicianos em Rio das Pedras, em Jacarepaguá (zona oeste), e por supostamente ter participado da morte do inspetor Félix Tostes, no ano passado. Veja Também: Relatório aponta 171 comunidades dominadas por milícias no Estado O vereador informou por meio de sua assessoria de imprensa que vai se reunir nesta segunda-feira com seus advogados e recorrer da decisão. Ele foi eleito pela primeira vez em 2004, com 34.764 votos.