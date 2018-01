Justiça mantém guarda de Chicão com Eugênia A Justiça manteve nesta quinta-feira a guarda provisória do filho de Cássia Eller, Chicão, com a companheira da cantora, Maria Eugênia Vieira Martins. Por decisão do desembargador Murilo Andrade de Carvalho, da 3ª Câmara Cível, ficou mantida a liminar concedida pelo juiz em exercício da 1ª Vara da Infância e Juventude, Leonardo de Castro Gomes, que determinou que o menino, de 8 anos, ficaria com Eugênia. Nesta quarta-feira, o pai de Cássia, Altair Eller, entrou com pedido de impugnação da guarda. O desembargador entendeu que a questão da guarda é complexa e que suspender a decisão tomada poderia causar mais danos à criança. O objetivo do recurso de Altair Eller era questionar a competência da 1ª Vara da Infância e Juventude. De acordo com o advogado Ricardo Leitão, que o defende, a juíza da 1ª Vara de Órfãos e Sucessões, Amália Pinto, vai oficiar ao juiz Castro Gomes para que ele desloque o processo para ela. ?A competência, pelo Estatuto da Criança e do Adolescente, é da Vara de Órfãos, já que o garoto perdeu o pai e a mãe. Estamos no início de uma batalha processual e bastante confiantes?, disse Leitão. O pai de Cássia pede a tutela definitiva do neto. Nesta quarta-feira, a juíza Amália determinou à Polícia Federal que impeça que a companheira de Cássia viaje com Chicão. As mães de alunos do Centro Educacional Anísio Teixeira (CEAT), onde Chicão estuda, começaram nesta quinta-feira a recolher assinaturas para um documento em favor da decisão do juiz de dar a guarda do menino a Eugênia. O abaixo-assinado ficará na recepção da escola até o dia 18 de fevereiro, quando recomeçam as aulas. Nesta data, o abaixo-assinado será entregue ao juiz.