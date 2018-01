Justiça manda soltar presos da Operação Fox Por ordem do desembargador Napoleão Maia, do Tribunal Regional Federal da 5ª Região, em Pernambuco, todos os presos na Operação Fox da Polícia Federal foram soltos hoje à noite, depois de prestarem depoimentos na sede da PF em Maceió. Os presos chegaram por volta das 17 horas e depois das 20 horas começaram a ser liberados, após prestarem depoimento. A ordem de soltura chegou às mãos do superintendente da Polícia Federal em Sergipe, delegado César Nunes, no final da tarde, quando os presos acabavam de chegar na superintendência da PF em Maceió. Imediatamente, ele passou a informação para a superintendência de Alagoas, que liberou os presos, entre eles oito prefeitos de três estados nordestinos. . A Polícia Federal realizou com o objetivo de desarticular uma organização criminosa especializada em fraudar licitações e desviar verbas públicas federais destinadas às áreas de saúde e educação no Nordeste. A organização é composta, segundo a polícia, por empresários e funcionários públicos. Cerca de 35 pessoas foram presas. No decorrer das investigações, iniciadas em 2004 com o auxílio do Ministério Público Federal em Sergipe, a Polícia Federal constatou desvio de recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento do Ensino Fundamental e de Valorização do Magistério (Fundef), cuja destinação é capacitar professores e adquirir material didático para crianças e jovens do ensino fundamental. Na área de saúde, foram prejudicados programas como o de farmácia básica e o de combate a endemias. Foram cumpridos mandados de prisão e de busca e apreensão em nove municípios de Sergipe, dois municípios de Alagoas e um na Bahia. Participam da operação 350 policiais federais, 30 auditores fiscais da Receita Federal e 16 servidores da Controladoria-Geral da União. São investigados os crimes de formação de quadrilha, falsificação de documentos, corrupção ativa e passiva, advocacia administrativa, peculato, crimes da lei de licitações, sonegação fiscal e crime de lavagem ou ocultação de bens, direitos e valores.