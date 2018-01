Justiça manda retificar óbito de vítima da ditadura

A decisão, da juíza Renata Mota Maciel Madeira Dezem, da 2ª Vara de Registros Públicos da Capital, divulgada na terça-feira (17), acolheu pedido de familiares da vítima encaminhado pela Comissão Nacional da Verdade. A família do estudante, em Sorocaba, reagiu com emoção à decisão. "Fez-se justiça depois de 40 anos da morte do Alexandre. O Estado devia isso à memória dele, à nossa família e à sociedade", disse o professor universitário Aldo Vannucchi, ouvidor da Universidade de Sorocaba e tio de Alexandre.

Estudante de geografia na Universidade de São Paulo (USP), Vannuchi militava na Ação Libertadora Nacional (ALN) e foi preso na Cidade Universitária. Torturado até a morte no DOI-Codi, ele teve o corpo enterrado numa vala no bairro de Perus, sem qualquer comunicação à família. Em março deste ano, a Caravana da Anistia concedeu a Vannuchi a condição de anistiado político post mortem. O tio de Alexandre deve lançar em 2014 um livro sobre a trajetória do sobrinho, com o título "Alexandre - Eu só disse o meu Nome".