Justiça manda prender mulher de Sérgio Cabral

Rio - O juiz da 7ª Vara Federal Criminal, Marcelo Bretas, mandou prender nesta terça, 6, a mulher do ex-governador do Rio, Sérgio Cabral Filoh (PMDB). O magistrado atendeu a pedido do Ministério Público Federal, na denúncia oferecida pelos procuradores contra os réus na Operação Calicute. A Polícia Federal está neste momento na rua cumprindo o mandado contra Adriana. Cabral e outros nove acusados já estão presos em Bangu 8.