Justiça manda prefeito exonerar filhas funcionárias

As irmãs são funcionárias comissionadas, ou seja, foram admitidas sem prestar concurso público. Jamile foi contratada em janeiro de 2005 e Jamile, em agosto do ano passado. Cada uma delas recebe salário de R$ 4,1 mil por mês. Caso a ordem judicial não seja cumprida, o prefeito terá de pagar multa diária de R$ 1 mil. A promotoria já havia dado prazo à prefeitura para que exonerasse as filhas do prefeito, mas não foi atendida. De acordo com o promotor Luis Fernando Guinsberg Pinto, no caso de Jaqueline existem outras irregularidades. Ela é dona de uma clínica de psicologia que presta serviços à Circunscrição Regional de Trânsito (Ciretran), que tem convênio com o município para aplicar exames psicotécnicos em motoristas.

Segundo o promotor, embora seja contratada em regime de dedicação exclusiva pela prefeitura, a própria Jaqueline trabalha na clínica aplicando os testes. Ele disse que o prefeito pode ser processado por improbidade administrativa por não ter cumprido a recomendação. A notificação chegou à prefeitura no final da tarde de hoje, quando o expediente se encerrava. O prefeito informou através da assessoria de imprensa que, em razão do feriado de amanhã, vai se posicionar sobre a decisão judicial durante o expediente de quinta-feira.