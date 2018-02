Justiça manda prefeito cassado de Sarapuí deixar cargo O juiz Jairo Sampaio Incane Filho, da Comarca de Itapetininga, na região de Sorocaba, revogou hoje a liminar que mantinha no cargo o prefeito de Sarapuí, César Dinamarco Corsi (PSDB), cassado quatro vezes pela Câmara da cidade paulista. O vice Ari Vieira da Silva (PV) assumiu a prefeitura. Moradores festejaram com rojões a saída do tucano do cargo. Corsi é acusado de irregularidades administrativas, como o pagamento a funcionários fantasmas e a compra de ração para cachorro com verba da merenda escolar.