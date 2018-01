Justiça manda MST desocupar fazenda em SP

De acordo com o coordenador Luciano de Lima, a orientação das lideranças é de que as ordens judiciais sejam cumpridas. As famílias retornaram para acampamentos da região e irão esperar que as terras sejam vistoriadas pelo Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária (Incra).

Rainha disse que o "Abril Vermelho" - a jornada nacional de lutas do MST - está apenas começando. "A ocupação em Rinópolis foi só para esquentar os motores. Quem diz que a reforma agrária está fora da pauta está falando bobagem, pois a luta está mais viva do que nunca", afirmou. Rainha divulgou uma lista dos 30 acampamentos que seu grupo mantém nas regiões do Pontal do Paranapanema e Alta Paulista, com um total de 6.175 acampados.

Ele promete mobilizar esse contingente para "ocupar terras devolutas ou improdutivas" este mês. "Nossa presidenta Dilma (Rousseff) precisa ouvir quem está com os pés na terra e debaixo da lona, caso contrário precisará de muitos bombeiros para os conflitos que virão", alertou.