Justiça manda INSS reconhecer direitos de gay Uma sentença da Justiça Federal no Rio Grande do Sul obriga o INSS a considerar o companheiro ou companheira de homossexual como dependente preferencial dos segurados do Regime Geral de Previdência Social. A decisão é válida em todo o País. Em seu despacho, a juíza da 3ª Vara Providenciária, Simone Barbisan Fortes, ressalta que "as pessoas que integram uniões homossexuais caracterizadas pela estabilidade, comunhão de vida, afetividade, externação social constituem efetivas comunidades familiares, que merecem tanto a proteção do Estado quanto aquelas integradas por casais heterossexuais". Para obter o benefício, os companheiros de pessoas falecidas ou encarceradas devem apresentar ao INSS documentos como disposições testamentárias, declaração especial feita perante tabelião, comprovante de residência conjunta, escritura de imóvel por segurado em nome do dependente, entre outros. "Seria interessante o segurado procurar o INSS em vida, para registrar o companheiro como dependente", sugere o procurador da República Paulo Gilberto Cogo Leivas. Este ato facilitaria a eventual busca do benefício. No Rio Grande do Sul algumas pessoas já conseguiram obter pensões previdenciárias com base na liminar que vigorava desde 17 de abril de 2000. A ação foi encaminhada à Justiça pela Procuradoria da República em 11 de abril daquele ano, a partir de uma denúncia feita pelo Grupo Pela Livre Expressão Sexual - Nuances contra o INSS, que negava administrativamente as solicitações de benefícios para companheiros de homossexuais mortos. O agravo de instrumento encaminhado pelo INSS para cassar a liminar foi negado pela Justiça em 27 de junho de 2000. A sentença da juíza Simone Barbisan Fortes encerra a primeira fase da discussão. O INSS pode recorrer ao próprio Tribunal Regional Federal e, posteriormente, até ao Supremo Tribunal Federal.