Justiça manda fechar associação de militares no RN A Justiça Federal do Rio Grande do Norte determinou a dissolução da Associação de Praças do Exército Brasileiro (APEB). A decisão foi do juiz da 5ª Vara Federal do Estado, Vinícius Costa Vidor. Ele aceitou o pedido feito pela União que pedia a extinção da entidade por supostamente se tratar de uma agremiação sindical.