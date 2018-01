Justiça manda desocupar fazendas invadidas em SP Proprietários que tiveram as fazendas invadidas pela dissidência do Movimento dos Sem-Terra (MST) liderada por José Rainha Júnior durante o final de semana no oeste paulista estão conseguindo liminares na Justiça para a desocupação das áreas. Até o final da tarde de hoje, pelo menos nove das 36 áreas invadidas tinham sido desocupadas. As fazendas Morena, em João Ramalho, e Alvorada, em Iacri, foram as primeiras a serem despejadas por ordem judicial.