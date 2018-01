Justiça manda desocupar fazenda onde MST mantém 28 reféns A Justiça Federal de Dourados determinou a imediata desocupação da Fazenda Teijin, complicando ainda mais a situação dos integrantes do Movimento dos trabalhadores Rurais sem-terra (MST) e Federação dos Trabalhadores na Agricultura (Fetagri), que ocupam o imóvel. Desde segunda-feira, eles mantêm 28 funcionários reféns e impedem que 10 mil cabeças de bovinos recebam alimentação e água. Ocupam a fazenda 1.057 famílias de sem-terra. No despacho, o juiz federal Jairo da Silva Pinto, determinou multa diário no valor de R$ 10 mil, a ser paga pelo Instituto de Colonização e Reforma Agrária (Incra), caso a ordem não seja cumprida. Os movimentos não permitem a entrada e saída ou entrada de pessoas que não sejam sem-terra. O imóvel de 28.500 hectares fica no município de Nova Andradina, a 240 quilômetros de Campo Grande, região leste de Mato Grosso do Sul. Os líderes dos movimentos avaliaram que a decisão da Justiça poderá resultar em sérias conseqüências. No sábado, o superintendente regional do Incra, Luiz Carlos Bonelli, havia marcado para 10 horas, a distribuição dos lotes de 18 hectares cada, para as 1.057. A 3ª. Turma do Tribunal Regional Federal de São Paulo, porém, já havia expedido liminar suspendendo a demarcação dos lotes e os efeitos da desapropriação. Os sem-terra chegaram a cavar uma valeta com 50 metros de extensão, assariam a carne para um grande churrasco em comemoração ao evento, que foi cancelado. O advogado do grupo, Diamantino Silva Filho, acredita que seu cliente terá a fazenda de volta e o ressarcimento de todos os prejuízos causados. "Somente boletins de ocorrências policiais registrado pela empresa, dando conta de abates e desaparecimentos de bois, são 50". Segundo ele, também foi depreda a sede, casas dos empregados e áreas ambientais, entre elas uma reserva ecológica com 9 mil hectares onde foram colocados animais selvagens resgatados pela Cesp. A superintendência regional do Incra não quis comentar o assunto.