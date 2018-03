Justiça libera 62 presos da Operação Saúde da PF A Justiça autorizou a libertação de todos os 62 presos pela Operação Saúde da Polícia Federal (PF) durante esta semana. Eles são empresários e funcionários públicos de diversos municípios do Rio Grande do Sul, Santa Catarina, Paraná, Mato Grosso do Sul, Mato Grosso e Rondônia.