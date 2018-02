Justiça interroga Dantas e mais 2 denunciados por corrupção

O sócio-fundador do Banco Opportunity, Daniel Dantas, denunciado pelo Ministério Público Federal em São Paulo (MPF-SP) por corrupção ativa, será interrogado na próxima quinta-feira, 7, às 13 horas, pela Justiça paulista. Dantas e outros dois envolvidos com a acusação, Humberto José da Rocha Braz e Hugo Chicaroni, serão ouvidos pelo juiz Fausto Martin de Sanctis, da 6ª Vara Criminal da Justiça Federal de São Paulo. Veja também: Entenda como funcionava o esquema criminoso TRF nega habeas-corpus e assessor de Dantas continua preso As prisões de Daniel Dantas O interrogatório de Chicaroni está marcado para às 13h da próxima terça-feira e o de Braz, para o mesmo horário, na quarta-feira. Os dois são apontados pelo MPF como os responsáveis por, a mando de Dantas, tentar subornar um delegado da Polícia Federal para que o nome do banqueiro fosse tirado das investigações da Operação Satiagraha.