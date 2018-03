Justiça indefere candidatura de Anaí Caproni em SP Os pedidos de registro das candidaturas de Anaí Caproni e seu vice, Roberto Gerbi, candidatos do PCO à Prefeitura da capital paulista, foram indeferidos hoje pelo juiz da 1ª Zona Eleitoral de São Paulo, Marco Antônio Martin Vargas. Segundo ele, Anaí e Gerbi "não estão em pleno gozo dos direitos políticos, pois estão em débito com a justiça eleitoral". De acordo com a sentença, Anaí deixou de votar e de justificar sua ausência às urnas nas eleições de 2004 e de 2006. Gerbi também não teria votado nas eleições de 2004 e nem se justificado, informa o despacho do juiz. Nenhum dos dois pagou as multas referentes à infração, de acordo com o Tribunal Regional Eleitoral (TRE). Além disso, o TRE alega que Gerbi não prestou contas de sua campanha eleitoral de 2006 e também não comprovou o grau de escolaridade necessário para poder concorrer ao cargo de vice-prefeito. Ainda cabe ao PCO entrar com recurso no TRE. A assessoria de imprensa dos candidatos foi procurada, mas não atendeu à nenhuma das ligações.