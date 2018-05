Justiça impõe novo veto a Patrícia Saboya

Proibida de usar no horário eleitoral gratuito imagens do ex-marido, o deputado Ciro Gomes (PSB-CE), e do presidente Luiz Inácio Lula da Silva, a senadora Patrícia Saboya (PDT) pôs tarjas pretas nas fotos em que aparece ao lado dos dois e acusava de censura a prefeita de Fortaleza, Luizianne Lins (PT), candidata à reeleição. O recurso também foi proibido pela Justiça Eleitoral. Os advogados da senadora adiantaram que recorrerão da decisão. As tentativas de barrar a participação de Ciro na campanha da ex-mulher não têm surtido efeito sobre ele. Ontem à noite o deputado compareceu ao lado dela em um comício em Fortaleza. No discurso, afirmou que Patrícia, caso eleita, vai trabalhar ao lado do governador do Ceará, Cid Gomes (PSB) - irmão de Ciro -, e do presidente Lula. O PSB está coligado com o PT na capital cearense. Ciro, no entanto, disse ter licença da Executiva nacional para apoiar a candidata do PDT. Mesmo assim, o Diretório Municipal do PSB tem intenção de levar o caso à Comissão de Ética para expulsar Ciro do partido. GUERRA O presidente da Convenção dos Ministros das Assembléias de Deus Unidas do Ceará (Comaduec), bispo Shelley Macedo, entrou ontem à tarde com uma queixa-crime por calúnia e difamação contra a prefeita Luizianne Lins. O registro foi feito no 19º Distrito Policial. O bispo quer que Luizianne prove ou se retrate por declarações feitas contra ele na imprensa. Em entrevistas, Luizianne disse que o bispo responde a vários processos criminais. A briga entre ela e o bispo Shelley começou depois que a Comaduec deflagrou uma campanha contra a reeleição da prefeita. Cartazes e outdoors foram espalhados por Fortaleza recomendando não votar na petista, acusando-a de ser contra a Bíblia e o "povo de Deus". Atendendo a pedido feito pela coligação que apóia Luizianne, o material foi proibido pela Justiça Eleitoral. Mas uma nova leva de outdoors foi posta no lugar dos primeiros trocando o nome de Luizianne por Jezebel, personagem bíblica que perseguiu os profetas. Segundo o evangelista Jota Meneses, assessor do bispo Shelley, na mesma delegacia onde foi registrada a queixa-crime, também foi feito um boletim de ocorrência, no início do mês, narrando uma tentativa de homicídio da qual o presidente da Comaduec teria sido vítima. Procurada pela reportagem, Luizianne não foi encontrada para comentar a queixa-crime.