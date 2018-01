Justiça Federal prepara juizados especiais A partir da próxima segunda-feira, processos criminais que demoram anos para serem decididos pela Justiça Federal poderão ser resolvidos em meses pelos Juizados Especiais Federais do Rio de Janeiro e Vitória. Acusações de porte de arma, crimes ambientais, desacato e outros delitos com penas de até dois anos de prisão serão da competência desses órgãos. Nos outros Estados, dentre os quais São Paulo, a previsão é de que a novidade na área penal comece a funcionar em seis meses. Integrante da comissão do Conselho da Justiça Federal encarregada de coordenar a instalação dos juizados, o juiz Flávio Dino prevê que, em dois a três anos, haverá uma redução de até 40% no volume de processos que tramita nos tribunais, como conseqüência do trabalho dos juizados. Segundo o magistrado, que também é presidente da Associação dos Juízes Federais do Brasil (Ajufe), os efeitos serão sentidos principalmente na área previdenciária. "Em meados 2003, os juizados absorverão de 90% a 95% das ações previdenciárias, 30% das ações cíveis não previdenciárias e 5% das ações criminais", estima Dino. Além dos juizados do Rio e Vitória, esses órgãos começam a funcionar na segunda-feira em São Paulo, Campo Grande, Curitiba, Florianópolis e Porto Alegre. Mas nessas capitais, nos primeiros seis meses, somente poderão ser apresentadas causas previdenciárias. Após esse período, a competência dos juizados será ampliada, a exemplo do que já existirá no Rio e em Vitória. Em Brasília, os órgãos devem começar a funcionar em março. Flávio Dino explica que a condição para encaminhar uma causa cível ao juizado especial federal é que ela se enquadre no teto de 60 salários mínimos (R$ 12 mil). Na área criminal, a pena aplicada ao delito não poderá ultrapassar dois anos. Segundo ele, somente poderão ser encaminhadas ações novas aos juizados. As antigas deverão continuar a tramitar na Justiça Federal. Outra particularidade dos juizados é que não será possível recorrer aos tribunais regionais federais e aos tribunais superiores contra suas decisões. Caberá a uma turma recursal, composta de três juízes de primeira instância, avaliar os eventuais recursos.