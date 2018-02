Justiça Federal mantém processo do caso Alstom A Justiça Federal barrou estratégia da defesa de acusados do caso Alstom e não autorizou a transferência do processo para a Justiça estadual. Sob argumento de que os crimes apontados na denúncia da Procuradoria da República - corrupção ativa e passiva e lavagem de dinheiro - teriam sido cometidos no âmbito de contratos administrativos com estatais da área de energia do governo de São Paulo, em 1998, os advogados pediram a nulidade dos atos praticados na Justiça Federal e o "declínio da competência" para a estadual.