Justiça Federal afasta prefeito de Nova Friburgo, no RJ A Justiça Federal do Rio de Janeiro afastou preventivamente o prefeito em exercício de Nova Friburgo, Dermeval Barboza Moreira Neto, e o secretário de governo, José Ricardo Carvalho de Lima, a pedido do Ministério Público Federal (MPF), que identificou que quase R$ 380 mil foram sacados em espécie pelos envolvidos.