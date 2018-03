Justiça faz mutirão em MT para assegurar voto a presos No Estado do Mato Grosso, 632 presos provisórios poderão votar no dia 3 de outubro. Para garantir o voto dos detentos, foram realizados mutirões pela Justiça Eleitoral em 40 unidades prisionais. Serão montadas seções em 16 unidades prisionais e/ou centro socioeducativo distribuídos em 13 municípios do Estado. A analista judiciária do Tribunal Regional Eleitoral de Mato Grosso (TRE-MT) Neide Maria de Freitas disse que não foi possível instalar seções eleitorais em todas as unidades porque o Tribunal Superior Eleitoral (TSE) exige que, para a instalação da seção, a unidade deve ter, no mínimo, 20 presos provisórios.