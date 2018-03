Justiça envia ao STF informações sobre prisão de Dantas

A Justiça de São Paulo já encaminhou ao presidente do Supremo Tribunal Federal (STF), ministro Gilmar Mendes, as informações que basearam o pedido de prisão do sócio fundador do Banco Opportunity Daniel Dantas, e de sua irmã Verônica Dantas. O documento chegou ao STF via fax. Os dados foram requisitados pelo presidente do STF para subsidiar sua análise da liminar para que Dantas e sua irmã, presos na carceragem da Polícia Federal em São Paulo, sejam libertados. Veja também: Enquete: Você concorda com Tarso? STF adia decisão sobre liberdade de Dantas PF abre sindicância sobre suspeita de excessos na Satiagraha Leia a íntegra da decisão Imagens da Operação Satiagraha Dirceu condena 'espetacularização' da PF Opine sobre a prisão de Dantas, Nahas e Pitta Entenda como funcionava o esquema criminoso Mulher de Dantas era 'laranja', aponta Coaf PF prende Daniel Dantas, Naji Nahas e Celso Pitta Dantas ofereceu suborno de US$ 1 milhão para escapar da prisão, diz MP Entenda o nome da Operação Satiagraha, que prendeu Dantas Os 40 do mensalão Dantas e a irmã foram presos ontem pela PF na operação Satiagraha. Eles haviam entrado com habeas- corpus preventivo em junho, com receio de que fossem alvos de uma ação da Polícia Federal. Com a prisão, ontem, os advogados pediram que o Supremo os libertasse imediatamente. Gilmar Mendes não quis decidir sem as informações da Justiça paulista. Permitiu, porém, que os advogados tivessem acesso aos inquéritos da PF e da Justiça.