Justiça Eleitoral não investe em política de confronto, diz TRE

O presidente do Tribunal Regional Eleitoral do Rio (TRE-RJ) reiterou, na tarde desta quinta-feira, 31, que a Justiça Eleitoral é responsável pela segurança jurídica da competição eleitoral, enquanto a garantia de ir e vir e a proteção do cidadão cabem às forças de segurança do Estado. "Na reunião que realizamos em Brasília, o posicionamento sereno do presidente do TSE, ministro Ayres Britto, foi no sentido de assegurar a regularidade do processo eleitoral", disse. Ele insistiu que a Justiça Eleitoral investe numa política de inteligência e não de enfrentamento. "Também as comunidades rejeitam o confronto. Temos notícias de que os moradores se mobilizam pela abertura da campanha e vêm colocando faixas de que todos os candidatos são bem-vindos", revelou. Demonstrando confiança no trabalho iniciado pela Polícia Federal, o desembargador Wider anunciou que no dia 11 de agosto, às 11 horas, o presidente do TSE, o ministro da Justiça, Tarso Genro, e o diretor da PF, Luiz Fernando Corrêa, voltam a se reunir, agora no Rio, para avaliar o êxito das investigações. "Espero que tenhamos resultados objetivos em mãos, com nomes de quem é beneficiado pela atuação das milícias e do narcotráfico, para que possamos barrar essas candidaturas", explicou. Sobre a requisição de forças federais para o Rio, Wider manifestou-se contrariamente, mas admitiu rever a posição. "O trabalho em equipe exige ceder. Ao presidente do TSE, ministro Ayres Brito, cabe decidir a questão", disse.