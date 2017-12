Justiça Eleitoral começa a preparar eleições de 2008 Integrantes do Tribunal Superior Eleitoral (TSE) e dos 27 tribunais regionais eleitorais devem se reunir nesta sexta-feira, no Rio de Janeiro, para o Encontro de Avaliação das Eleições 2006. Além de discutir o processo eleitoral deste ano, o grupo pretende também estudar melhorias para o pleito de 2008. O secretário de Tecnologia da Informação do TSE, Giuseppe Dutra Janino, adiantou que, sobre as eleições municipais de 2008, a equipe pretende analisar a implementação do voto em trânsito e do uso de software livre (Linux) nas urnas. Atualmente, o sistema operacional utilizado é o Windows, da Microsoft. O diretor-geral do TSE, Athayde Fontoura Filho, destaca o padrão de excelência da Justiça Eleitoral e lembra que, neste ano, foi batido um novo recorde no tempo de totalização dos resultados. A reeleição do presidente Luiz Inácio Lula da Silva foi anunciada pelo presidente do TSE, ministro Marco Aurélio Mello, por volta das 19h30 do dia 29 de outubro, data do segundo turno. As sugestões dos partidos políticos para o aperfeiçoamento do processo eleitoral de 2008, como a colocação de boletins de urna na internet, também serão analisadas no encontro.