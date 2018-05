Justiça Eleitoral cassa prefeito em cidade do Amazonas Mais um prefeito e o vice de um município no Amazonas tiveram seus diplomas cassados pela Justiça Eleitoral. O Ministério Público Eleitoral no Amazonas aprovou hoje parecer do Tribunal Regional Eleitoral (TRE) que cassou os diplomas do prefeito de Tapauá, a 449 quilômetros de Manaus, Elivaldo Herculino dos Santos, e do seu vice, Francisco Cássio Nunes Brandão.