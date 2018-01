Justiça Eleitoral aprova com ressalvas contas de campanha de Alckmin

São Paulo - O Tribunal Regional Eleitoral de São Paulo (TRE-SP) revisou, em sessão realizada nesta quinta-feira, 18, a decisão adotada na semana passada, quando rejeitou as contas da campanha à reeleição do governador de São Paulo, Geraldo Alckmin (PSDB). Na sessão desta quinta, os juízes aprovaram com ressalvas as contas de campanha de Alckmin, após a defesa apresentar recurso ao tribunal demonstrando que não houve ocultação de despesas e receitas nas prestações de contas parciais realizadas no período eleitoral.

Para o presidente do PSDB de São Paulo, deputado federal Duarte Nogueira, a decisão demonstra que não houve irregularidade na prestação de contas, apenas entendimentos divergentes. "Tínhamos certeza de que as explicações oferecidas ao TRE seriam suficientes para desfazer a decisão anterior, uma vez que todos os gastos e receitas foram declarados de forma transparente, como é a conduta do governador Geraldo Alckmin."

O governador Geraldo Alckmin será diplomado nesta sexta-feira, 19, , sexta-feira, dia 19, pelo Tribunal Regional Eleitoral para seu quarto mandato à frente do governo do Estado. Ele assumiu a gestão estadual em 2001, após a morte do governador Mario Covas, de quem era vice. Após esse período, Alckmin foi eleito por outras três vezes para administrar o Estado.