Justiça Eleitoral ameaça as duas candidaturas Em Campos, no norte fluminense, o vencedor poderá enfrentar dificuldades na Justiça Eleitoral para assumir. A disputa entre Rosinha Garotinho (PMDB) e Arnaldo Vianna (PDT) foi toda marcada por disputas judiciais. Na semana passada, o TRE cassou o registro de Vianna, por improbidade administrativa. Ele recorreu ao TSE e ganhou uma liminar. Rosinha também tem pendências judiciais. No ostracismo, o ex-governador Anthony Garotinho, marido de Rosinha, tenta usar a esposa para retomar sua carreira política.