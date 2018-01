Justiça do Rio liberta manifestantes presos em ato contra Obama

O Tribunal de Justiça (TJ) do Rio de Janeiro concedeu habeas corpus nessa segunda-feira, 21, a 11 manifestantes presos no ato em frente ao Consulado dos Estados Unidos, ocorrido na sexta-feira, 18, no Rio de Janeiro. A decisão é do desembargador Cláudio Dell''Orto. No domingo, 20, a juíza de plantão Maria Paula Galhardo já havia concedido alvará de soltura a um menor de idade e uma senhora, de 67 anos, também presos na manifestação.

Os manifestantes estavam divididos entre o Presídio de Água Santa, a Penitenciária Feminina de Bangu e o Centro de Triagem para Adolescentes Infratores. Eles foram presos sob a acusação de formação de quadrilha e depredação de patrimônio público.

No sábado, 16 parlamentares do Rio de Janeiro, entre eles o senador Lindberg Farias (PT), o deputado federal Chico Alencar (PSOL), além de deputados estaduais e vereadores, assinaram uma nota de repúdio à prisão dos manifestantes. "São pessoas de bem, trabalhadores, estudantes e não há nenhuma prova da participação deles. E mesmo assim, estão presos. É uma prisão política", afirmou Alencar.