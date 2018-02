Justiça do Paraná confirma condenação de ex-prefeito por improbidade

Carolina Spillari, do estadão.com.br

A 4ª Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Paraná decidiu nesta quinta-feira, 28, manter a sentença que condenou Wilson Spinassi, ex-prefeito de Lidianópolis, por improbidade administrativa. Para a Justiça, ele agiu com negligência ao dar destinação diversa a verba pública obtida mediante convênio.

O ex-prefeito alega que usou o dinheiro para construir um ambulatório médico, ao invés de empregar o dinheiro na ampliação de um centro comunitário. Ele terá que devolver ao município R$ 2.560,20, com correção do IGP-DI, com juros de mora de 1% ao mês, contados desde a citação.