Justiça determina uso de força policial para tirar MST de fazenda As 1.057 famílias do Movimento dos Trabalhadores Rurais sem-terra (MST) que ocupam há dois meses a Fazenda Teijin, no município de Nova Andradina, terão que desocupar a área. A Justiça Federal despachou, no final da tarde desta terça-feira, ordem a agentes da Polícia Federal, que atuam junto aos oficiais de Justiça, para o despejo a força do local. Essa medida poderá levar a conseqüências imprevisíveis, já que os sem-terra continuam ameaçando soltar 10 mil bois na rodovia BR-267, que passa em frente a fazenda. Diamantino da Silva Filho, advogado do fazendeiro, percorreu todas as delegacias regionais da Polícia Federal e de todas elas recebeu, como resposta ao apoio solicitado, a alegação de que falta pessoal em número adequado para a realização de despejo. Na Superintendência Regional da Polícia Federal em Campo Grande, teve reposta afirmativa, porém estudos estratégicos precisariam ser feitos para realização do despejo. "Só falta agora apelar para a Polícia Militar e se negar o pedido de reforço policial, teremos que recorrer a uma última medida." Ele não confirmou qual seria essa última medida, porém é transparente o caminho a tomar: aproveitar a presença da Força Nacional de Segurança Pública que ainda permanece no Estado. São 200 homens que chegaram em Campo Grande logo depois da onda de rebeliões em presídios ocorridos nos dias 13 e 14 de maio. Os manifestantes continuam se revezando em vigílias diuturnas com grupo de 200 pessoas para cada período. Cada grupo é armado com facões, foices, pedaços de madeira e pedras. Eles não aceitam, em qualquer hipótese, o despejo judicial, alegando que são "os legítimos assentados do Incra". Os sem-terra praticamente vivem nas três porteiras da fazenda, onde dormem e comem em camas e fogões improvisados.