Justiça determina soltura de ex-prefeito de Jandira-SP A Justiça determinou hoje a soltura do ex-prefeito do município de Jandira (SP) Paulo Bururu, preso ontem. A assessoria do Tribunal de Justiça (TJ) de São Paulo informou apenas que a decisão foi tomada ainda na noite de quarta-feira e não forneceu mais informações.