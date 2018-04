Justiça determina retorno de prefeito de Limeira O Tribunal de Justiça de São Paulo concedeu ontem uma liminar que dá ao prefeito da cidade de Limeira, Sílvio Félix (PDT), o direito de reassumir o cargo. Uma decisão da Câmara Municipal, tomada no último dia 28, havia afastado Félix por 90 dias, período em que deveriam ocorrer as investigações da Comissão Processante (CP) aberta para apurar denúncias de corrupção envolvendo a família do prefeito.