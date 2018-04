Justiça determina que senador de MT devolva R$ 25 mil

De acordo com a ação protocolada pelo MPF, nos dois primeiros meses de mandato, ele teria "utilizado 83% dos recursos concedidos pelo Congresso Nacional para o ressarcimento de gastos com as atividades parlamentares para custear suas atividades empresariais".

O senador assumiu a vaga do democrata de Mato Grosso, Jaime Campos, que se licenciou para promover sua candidatura ao governo do Estado em setembro de 2009.

Oswaldo Sobrinho é empresário do ramo de comunicações e possui várias concessões de rádio e retransmissoras de TV afiliadas da rede Record no Estado.

O advogado do acusado, Wesson Pinheiro, disse que ainda não recebeu notificação mas, afirmou "que acusação não tem veracidade" e que tomará medidas "comprobatória da inveracidade das acusações após conhecer o teor da ação".