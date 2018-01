Justiça determina prisão de líder do MST A Justiça determinou nesta terça-feira a expedição de mandado de prisão contra o coordenador do Movimento dos Trabalhadores Rurais Sem-Terra (MST), José Rainha Júnior. A decisão foi do Tribunal de Justiça (TJ) de São Paulo, que julgou um recurso em favor do líder dos sem-terra. Ele já havia sido condenado no primeiro julgamento e o TJ apenas manteve a decisão. A pena de Rainha é de dois anos e oito meses de prisão em regime fechado por porte ilegal de arma. Ele está foragido desde o anúncio da decisão.