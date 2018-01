Justiça determina indisponibilidade bens de Taniguchi A juíza da 3ª Vara da Fazenda Pública de Curitiba, Josely Dittrich Ribas, declarou indisponíveis os bens do prefeito de Curitiba, Cássio Taniguchi (PFL), até o valor de R$ 45 mil, em razão da contratação considerada ilegal do dentista Mário Capriglione para coordenar o programa Cárie Zero, em 1997. Também foram declarados indisponíveis bens no mesmo valor do ex-secretário municipal de Saúde João Carlos Baracho, do ex-secretário da Administração José Alberto Reimann, além do próprio Capriglione. Segundo levantamento do Ministério Público, responsável pela ação civil pública, nos três anos em que o dentista trabalhou no programa teria recebido R$ 180 mil da prefeitura, dinheiro que está sendo pedido para retornar aos cofres públicos. A partir da notificação, todas as pessoas terão 72 horas de prazo para indicar os bens que garantirão o ressarcimento. A assessoria de Imprensa da prefeitura informou, na tarde de desta quinta-feira, que o prefeito ainda não tinha sido notificado. A Procuradoria Municipal somente se pronunciaria depois da notificação. A denúncia sobre a contratação de Capriglione foi recebida anonimamente e repassada ao Ministério Público por vereadores do Partido dos Trabalhadores. De acordo com o vereador André Passos (PT), o dentista teria sido contratado sem licitação sob alegação de notório saber e como se fosse o único especialista na área de saúde pública bucal. "Mas ele não tem essa qualificação", afirmou o vereador. Segundo Passos, o Conselho Regional de Odontologia (CRO) apresentou-lhe a relação de especialistas nessa área e, entre os nove nomes, não consta o de Capriglione. Além disso, a própria prefeitura tem profissionais habilitados para o serviço em seus quadros. "O Ministério Público entendeu que o contrato era ilícito por falta de necessidade dessa contratação especial", afirmou Passos. Capriglione, que tem um cargo como assessor da Secretaria de Governo da prefeitura, não foi encontrado ontem. Os outros acusados também não foram encontrados.