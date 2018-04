Justiça derruba aumento de alíquota previdenciária do RS O aumento da alíquota das contribuições previdenciários dos servidores públicos do Rio Grande do Sul proposto pelo governo de Tarso Genro (PT) e aprovado pela Assembleia Legislativa em junho foi suspenso hoje pelo Tribunal de Justiça do Estado. A decisão foi tomada pelo órgão especial, em julgamento de pedido de liminar apresentado pela procuradoria-geral de Justiça. O mérito da ação será julgado após período de instrução.