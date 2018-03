Justiça decide cassar mandato de Arruda O Tribunal Regional Eleitoral (TRE) decidiu esta noite, por quatro votos a três, acatar o pedido do procurador eleitoral Renato Góes Brill e determinar a cassação do mandato do governador afastado do Distrito Federal, José Roberto Arruda (ex-DEM, sem partido), por desfiliação partidária sem justa causa.