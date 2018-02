Justiça de Varginha recebe auxílio após soltar 40 presos Após a libertação de 40 presos sem julgamento em Varginha (MG), o juiz Oilson Hoffman, da Vara Criminal do município, terá um juiz de direito para auxiliar a Comarca. Os presos foram libertados porque os juízes estão sobrecarregados - e o Judiciário não pode julgar os processos de prisão preventiva dos 40 presos no prazo previsto na lei. O anúncio sobre a promoção do juiz Wagner Aristides Machado da Silva Pereira foi feito pelo Tribunal de Justiça de Minas Gerais (TJ-MG). Ele deve assumir o cargo nos próximos dias.