Justiça de GO adia julgamento de autorização para CPI O Tribunal de Justiça de Goiás adiou nesta quarta-feira o julgamento do pedido de autorização para a CPI do Cachoeira, instalada na Assembleia Legislativa, investigar supostas irregularidades na contratação da Delta Construções por prefeituras vinculadas ao PT e o PMDB.