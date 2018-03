Justiça da BA manda 3 deputados retirarem outdoors As deputadas federais Lídice da Mata (PSB) e Alice Portugal (PCdoB) e o deputado estadual Javier Alfaya (PCdoB) têm 48 horas pra cumprir a determinação do Tribunal Regional Eleitoral da Bahia (TRE-BA), que acolheu representações da Procuradoria Regional Eleitoral contra uma suposta propaganda eleitoral antecipada. Os deputados devem retirar todas as propagandas veiculadas irregularmente em outdoors e nos ônibus na capital baiana, sob pena de multa diária de R$ 1 mil para cada um.