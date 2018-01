Justiça da BA determina reintegração de viaturas da PM A Justiça da Bahia expediu, no final da manhã deste sábado, um mandado de reintegração de posse das viaturas apreendidas ilegalmente, por manifestantes ligados à Associação dos Policiais, Bombeiros e dos seus Familiares do Estado Bahia (Aspra), em um dos acessos da Assembleia Legislativa do Estado, localizada no Centro Administrativo, na última quarta-feira.