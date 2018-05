Justiça confirma prisão preventiva de índios de Humaitá O juiz Márcio André Lopes Cavalcante, da 2ª Vara Criminal Federal do Amazonas, acatou manifestação do Ministério Público Federal (MPF) e decretou a prisão preventiva de cinco índios da etnia tenharim, acusados do assassinato de três pessoas em Humaitá, no sul do Estado. A decisão, publicada nesta terça-feira, 1º, mantém na prisão os índios Gilvan, Gilson, Domiceno, Valdinar e Simião Tenharim, presos provisoriamente deste o dia 30 de janeiro.