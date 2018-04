Justiça confirma legalidade dos grampos no RS A Justiça do Rio Grande do Sul confirmou hoje à Seccional da Ordem dos Advogados do Brasil (OAB-RS) que os grampos denunciados como ilegais pelo ex-ouvidor de Segurança do Estado Adão Paiani foram feitos com autorização da juíza eleitoral de Lajeado, Nara Cristina Neumann Cano Saraiva, a pedido do Ministério Público Eleitoral.