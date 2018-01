Justiça condena Lula a pagar indenização a ex-prefeitos O presidente Luiz Inácio Lula da Silva foi condenado hoje pelo Tribunal de Justiça de São Paulo a pagar uma indenização de R$ 40 mil por danos morais causados a ex-prefeitos de Campinas. Em entrevista ao Correio Popular, em janeiro de 2001, quando era presidente de honra do PT, Lula teria dito que a cidade foi "assaltada pelas pessoas que a governaram desde 1993", e que "por culpa deles o município devia mais recursos do que arrecadava". Segundo informou o site do tribunal, Lula foi condenado a pagar R$ 40 mil, corrigidos desde a entrada do processo em 2001, além de juros e dos honorários advocatícios em 10% do valor da condenação. Ainda cabe recurso. O presidente pediu revisão desses valores, que foi negada hoje pela 8ª Câmara. Lula havia argumentado na sua defesa que "não houve acusação nominal", pois se referiu apenas a "pessoas" indeterminadas. O TJ informou, no entanto, que em nenhuma parte do processo, ele desmentiu "o teor da entrevista e as palavras registradas como sendo dele". A cidade de Campinas foi governada de 1993 a 1996 por José Roberto Magalhães Teixeira (PSDB), falecido em 1996. Seu vice, Edivaldo Orsi, do mesmo partido, assumiu o cargo até o final do mandato. Já entre 1997 e 2000, Chico Amaral (PPB) assumiu a prefeitura da cidade.