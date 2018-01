Justiça condena ex-secretário a 9 anos de prisão A Justiça Federal, em Maringá, condenou a nove anos e 15 dias de prisão o ex-secretário da Fazenda do município Luiz Antônio Paolicchi. O ex-secretário está preso desde o início de dezembro de 2000. O juiz substituto da Vara Criminal, Alexei Alves Ribeiro, entendeu que Paolicchi cometeu os crimes de peculato, sonegação fiscal e lavagem de dinheiro. Os advogados do ex-secretário vão recorrer da sentença. Além de Paolicchi, foram condenados por peculato e lavagem de dinheiro a ex-tesoureira da prefeitura Rosimeire Castelhano Barbosa e o ex-diretor da secretaria Jorge Aparecido Sossai, a penas de três anos e sete dias. O ex-funcionário de Paolicchi, Valdemir Ronaldo Corrêa, foi condenado a dois anos por lavagem de dinheiro. Das denúncias feitas pelo Ministério Público Federal, o juiz não acatou apenas a de formação de quadrilha. O ex-secretário também deverá pagar uma multa de aproximadamente R$ 200 mil. O ex-secretário responde a outros cinco processos, quatro deles na Justiça Estadual. No primeiro processo em que Paolicchi foi condenado, por desvio de R$ 3,1 milhões, o ex-prefeito Jairo Gianotto não é réu. No início de fevereiro, o ex-prefeito será interrogado na Justiça Federal. Pelas denúncias, nas duas administrações em que atuou como diretor e secretário da Fazenda, entre 1995 e 2000, Paolicchi teria desviado mais de R$ 100 milhões. Os sinais de enriquecimento levaram a Procuradoria da República a iniciar as investigações em abril de 2000. Ele tinha fazenda no Mato Grosso do Sul, aeronaves, imóveis de luxo, uma mineradora de água e carros importados. Os bens estão indisponibilizados. Com prisão preventiva decretada, ele acabou fugindo, o que contribuiu para aumentar a pena. O ex-secretário foi preso no dia 7 de dezembro de 2000, em um balneário de Florianópolis, após 51 dias de fuga. Paolicchi continuará cumprindo a pena no 4º Batalhão da Polícia Militar, em Maringá, até que a sentença transite em julgado. Os outros três sentenciados cumprirão suas penas em regime aberto.